Марракеш в Марокко может может принять гонку Формулы-1

Рабат, , 14:19 — REGNUM Руководители чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формулы-1» рассматривают предложение правительства Марокко о включении гонки в Королевстве в календарь стартов следующего сезона. Коммерческий директор «Формулы-1» Шон Брэтчс заявил о проведении «продуктивных переговоров» с официальными лицами Марокко. Марокканское информационное агентство MAP сообщает, что Королевство желает проводить этап автогонок в городе Марракеше, который уже принимал три последовательных чемпионата Формулы-E.

В интервью журналистам Брэтчс отметил, что Африка является единственным континентом, на котором пока не проходят гонки «Формулы-1». Он добавил, что марокканские власти обратились с просьбой провести там этап гран-при, поскольку Марокко проявляет большой интерес к проведению гонки в Марракеше, рассматривая Формулу-1 как стимул экономического роста и развития туризма.

В Марокко уже проводились этапы чемпионата мира по кольцевым автогонкам, так в 1958 году Касабланка приняла гонку «Формулы-1». Последний старт «Формулы-1» на Африканском континенте состоялся в 1993 году на гоночной трассе Южной Африки в Кьялами.