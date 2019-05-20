Референдум или опрос? Гордума Екатеринбурга взяла неделю на раздумья

Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM Способ, через который в Екатеринбурге узнают мнение горожан о месте строительства храма Святой Екатерины, будет определён только на следующей неделе. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин на встрече с депутатами Госдумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя, депутаты сначала хотят встретиться со всеми участниками конфликта — как с той, так и с другой стороны.

«Мы выслушаем все стороны и после этого уже примем решение», — сказал Володин.

Решение о форме учёта мнений будет принято не ранее 27 мая. Опрос предпочтительнее по срокам — на его проведение может уйти месяц, тогда как на референдум — не менее 50 дней, подчеркнул спикер. Тем не менее решение будет принято «с учётом мнения жителей», добавил Володин.

Напомним, одна общественная процедура по храму Святой Екатерины уже началась: мэрия Екатеринбурга объявила о сборе предложений по новой площадке для храма. В итоге будет выбрано 5−7 мест, по которым ожидается голосование.

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