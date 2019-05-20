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Саудовская Аравия и ОАЭ выделили $70 млн на поддержку учителей Йемена

Общество

Средства будут распределены среди 135 000 работников сферы образования Йемена

Сана, 20 мая 2019, 14:24 — REGNUM  Саудовская Аравия и ОАЭ предоставят финансовую поддержку йеменским учителям в размере 70 миллионов долларов в рамках сотрудничества с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Средства будут в равной степени предоставлены Эр-Риядом и Абу-Даби. Запуск программы материальной помощи работникам сферы образования состоялся на церемонии в Эр-Рияде, в которой приняли участие заместитель саудовского министра по международному развитию Мохаммед аш-Шамси и представитель ЮНИСЕФ в государствах Персидского залива Адам Аль-Тайеб. Об этом сообщает саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat.

Руководитель Центра гуманитарной помощи и гуманитарных операций им. короля Салмана Абдулла Аль-Рабийа заявил, что финансовая помощь пойдет на выплату заработных плат 135 000 йеменским преподавателям, которые не получали денежное довольствие в течение долгого времени по причине военного конфликта в стране. Выплата средств будет способствовать продолжению обучения йеменских детей в школах Республики. Он добавил, что данное финансирование поможет 3,7 миллионам школьников Йемена завершить свое обучение.

С прошлого года Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты выделили ЮНИСЕФ 300 миллионов долларов на поддержку здравоохранения, образования и борьбу с распространение эпидемии холеры в Йемене.

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Зарубежная хроника
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