Саудовская Аравия и ОАЭ выделили $70 млн на поддержку учителей Йемена

Сана, , 14:24 — REGNUM Саудовская Аравия и ОАЭ предоставят финансовую поддержку йеменским учителям в размере 70 миллионов долларов в рамках сотрудничества с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Средства будут в равной степени предоставлены Эр-Риядом и Абу-Даби. Запуск программы материальной помощи работникам сферы образования состоялся на церемонии в Эр-Рияде, в которой приняли участие заместитель саудовского министра по международному развитию Мохаммед аш-Шамси и представитель ЮНИСЕФ в государствах Персидского залива Адам Аль-Тайеб. Об этом сообщает саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat.

Руководитель Центра гуманитарной помощи и гуманитарных операций им. короля Салмана Абдулла Аль-Рабийа заявил, что финансовая помощь пойдет на выплату заработных плат 135 000 йеменским преподавателям, которые не получали денежное довольствие в течение долгого времени по причине военного конфликта в стране. Выплата средств будет способствовать продолжению обучения йеменских детей в школах Республики. Он добавил, что данное финансирование поможет 3,7 миллионам школьников Йемена завершить свое обучение.

С прошлого года Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты выделили ЮНИСЕФ 300 миллионов долларов на поддержку здравоохранения, образования и борьбу с распространение эпидемии холеры в Йемене.