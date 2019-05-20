Сбербанк дал совет, как уберечься от мошенничеств через терминалы

Москва, , 12:11 — REGNUM В Сбербанке прокомментировали новый способ мошенничества, который позволяет злоумышленникам похищать деньги клиентов кредитной организации посредством простых операций на терминале. В банке призвали своих клиентов быть бдительными.

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Так, в целях безопасности гражданам рекомендовали внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц.

«В случае сомнений, лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.

Также в финансовой организации заверили, что все системы самообслуживания Сбербанка надёжно защищены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько недель участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платёжных терминалов. По данным газета «Коммерсантъ», мошенническая схема заключается в том, что преступник, не вставляя банковскую карту в терминал, начинает осуществлять какую-либо операцию, но не завершает её. В результате следующий клиент, который вставит карту в этот терминал и введёт пин-код, завершит предыдущую операцию и лишится своих средств, оплатив чужой счёт.