На место учителя с пистолетом. Горе от ума?: неделя Татарии

Анастасия Степанова, , 12:21 — REGNUM

О визите Владимира Путина в Казань начали говорить ещё в конце апреля, но до последнего не было ясно, приедет ли президент в столицу Татарии или слухи останутся лишь слухами. 13 мая краткосрочный визит всё же состоялся и единственным его событием стало посещение Казанского авиазавода им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». Мероприятие прошло в преддверии серии военных совещаний.

Глава государства ознакомился с ходом глубокой модернизации предприятия, ознакомился с наработками по внедрению цифровых технологий автоматизированного проектирования и образцами современной авиатехники.

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Напомним, что в январе 2018 года в рамках предыдущего визита Владимира Путина на авиазавод был подписан контракт на производство десяти стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160.

«На 10 машин мы подписали контракт в прошлом году. Еще десять Ту-160 будет модернизироваться. И может быть, даже увеличим это количество. С учётом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает и увеличения контракта на будущее», — отметил президент.

Владимиру Путину рассказали об опыте по внедрению цифровых технологий автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства самолётов, представили лазерный цех, где осуществляется высокоточное производство деталей.

На встрече с работниками авиазавода Владимир Путин предложил увековечить память Виталия Копылова, возглавлявшего завод в кризисные 90-е годы.

«Надеюсь, что эти трагические годы, середина 1990-х, и самый трагический 1995 год, никогда в нашей истории не повторится и в истории предприятия. Было бы правильно увековечить память выдающегося директора и авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова», — подчеркнул он.

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16 мая в кабинете министров РТ обсудили поручение Владимира Путина по увековечению памяти Виталия Копылова. На заседании было отмечено, что бюст Виталия Копылова будет установлен в Казани 18 августа в рамках мероприятия «Я выбираю небо» в Авиастроительном районе. Кроме того, планируется учреждение ведомственного знака отличия, именной стипендии.

«С именем Копылова связан расцвет завода. Он возглавлял Казанский авиационный завод 21 год. Под его руководством предприятие сделало гигантский шаг вперед, дало стране сотни совершенных самолетов стратегической авиации. Он внес огромный вклад в освоение серийного производства бомбардировщика Ту-160, ракетоносца Ту-22М3, пассажирского авиалайнера Ту-214», — сообщила директор по персоналу КАЗ им. С. П. Горбунова Марина Сивко.

Позднее, уже в Сочи в рамках совещания Владимир Путин отметил, что «следует активнее наращивать боевые возможности имеющихся военных самолётов и вертолётов» за счёт эффективной модернизации, а также «последовательно проводить обновление стратегических ракетоносцев Ту-95 и Ту-160, дальних бомбардировщиков Ту-22М».

"Боевое применение российской авиации в Сирии выявило и ряд недостатков в техническом состоянии самолётов и вертолётов, а также в применяемых средствах поражения. Хотел бы обратить внимание на то, о чём вы и так хорошо знаете, тем не менее обратить внимание на то, что это было бы невозможно обнаружить в ходе испытаний на полигонах. Предприятия промышленности в плановом порядке проводят работу по устранению проявившихся проблем. В этом мы убедились и при посещении Казанского авиационного завода и 929-го Государственного лётно-испытательного центра Минобороны в Ахтубинске», — заявил глава государства, добавив, что ему были продемонстрированы современные и перспективные военные самолёты и вертолёты, все мероприятия по подготовке к серийному выпуску которых выполнены в установленные сроки.

Школьник с пистолетом

В день визита Владимира Путина в одной из казанских гимназий произошло ЧП, шокировавшее многих. 17-летний десятиклассник-отличник пришёл в учебное заведение с пневматическим пистолетом и ножом. Зайдя в класс, он вынул принесённое, сел на место учителя, но никаких претензий не выдвигал. Несколько человек из класса он отпустил, и родитель одной из школьниц обратился в полицию.

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Школьника задержали, было возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), решением суда он до 13 июля пробудет под домашним арестом. Следствие настаивало на том, что фигуранта нужно заключить под стражу, но суд отклонил ходатайство.

Подобное поведение старшеклассника директор элитной гимназии, где случилось ЧП, объяснила не разделенной любовью и попыткой привлечь внимание понравившейся девочки.

«Он мальчишка хороший, в консерваторию ходит, с братом недавно концерт отыграл. Он умный очень, вот и горе от ума», — заявила в комментариях казанским СМИ директор гимназии Любовь Кочнева, добавив, что «его одноклассники рассказали мне, что весь этот театр он придумал, чтобы произвести впечатление на одноклассницу, в которую безответно влюблен».

Министр по делам молодёжи Татарии Дамир Фаттахов посоветовал родителям выпускников «быть особенно бдительными к психоэмоциональному состоянию своих детей, постараться создать безопасное для их эмоций пространство дома, чтобы они могли выражать и проживать их, стать «плечом», сочувствовать их ситуациям».

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Из-за ЧП в Татарии Министерство просвещения России подготовило новые требования к антитеррористической безопасности школ. Пока документ проходит согласования и детали неизвестны.

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Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова, позднее комментируя событие, отметил, что ситуация — непростая и попросила журналистов деликатнее относиться к освещению инцидента.

НАСКО: старейшего страховщика лишили лицензии

Отзыв лицензии у старейшего страховщика Татарии — АО «Национальная страховая компания «Татарстан» — стал неожиданностью. Ведь компания имеет свыше 130 филиалов по стране, работает более 20 лет и по ОСАГО по итогам первого квартала 2019 года заняла седьмое место по сборам, продемонстрировав результат на 1,4 млрд рублей. Но факт остаётся фактом. С 15 мая у НАСКО отозваны лицензии и теперь по ОСАГО компенсационные выплаты клиентам будет проводить Российский союз автостраховщиков.

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В союзе подсчитали, что потенциальный объём выплат составит около 7 млрд рублей, а действующих договоров только по ОСАГУ у НАСКО свыше 1 тысячи.

«Объем компенсационных выплат ожидается большой — он сопоставим с суммой средств, поступающих в резерв компенсационных выплат за год (это около 6 млрд рублей). По состоянию на 1 апреля 2019 года в резерве компвыплат РСА 14,6 млрд рублей и средств, безусловно, хватит для выплат всем потерпевшим. Тем не менее мы надеемся, что собственники страховщика не допустят некорректного ухода компании с рынка и она не будет уклоняться от исполнения принятых на себя обязательств», — заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

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Причиной отзыва лицензии послужило неоднократное нарушение законодательства. В комментариях изданию «Коммерсантъ» представители ЦБ РФ уточнили, что в компании «широко использовали практику осуществления страховых выплат преимущественно по решению суда, по предписанию Банка России или по итогам обращения граждан и организаций с жалобами в Банк России». Жалобы касались в основном сроков страховых выплат, необоснованных отказов и занижения суммы выплат. Регулятор отметил, что с января число жалоб на компанию выросло на 53%.

Отметим, за сутки до отзыва лицензии было объявлено о смене собственников компании — на группу инвесторов с участием Александра Мая, но позднее стало известно, что сделка по передаче основного пакета не была доведена до конца.

Рыболовы и Росрыболовство бьют тревогу

Снижение уровня Куйбышевского водохранилища на три метра ниже необходимой отметки, которое произошло в мае 2019 года, привело к оголению берегов на сотни метров. Уже сейчас ущерб от обмеления Волги исчисляют миллиардами рублей, говоря, что «нерест будет катастрофическим» и уже «тысячи тонн не выжившей рыбы».

Напомним, ещё в конце апреля 2019 года региональные власти обращались в федеральное профильное министерство с жалобой на снижение уровня воды в Куйбышевском водохранилище. В мае ситуация стала катастрофической, и 7 мая на совещании в Москве было принято решение наполнить водохранилище к 15 июня 2019 года до отметки 52,5 м БС (Балтийской системы) с 49,96 м (на день совещания). Но обмеление уже привело к неблагоприятным последствиям.

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«Нерест будет катастрофическим. В грубом приближении это тысячи тонн не выжившей рыбы. Это миллиарды рублей, если перевести на штрафы, а если по продукции, то десятки или даже сотни миллионов. Для рыбного хозяйства это однозначно равноценно экологическому бедствию, учитывая, что на Волге любительское рыболовство по своему социально-экономическому значению на порядок превышает промышленное. Это и свободное время, и здоровый образ жизни, и личное потребление», — заявил в интервью казанскому изданию «Бизнес-онлайн» замруководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Тем временем члены Федерации рыболовов любителей РТ обратились в природоохранную прокуратуру с требованием «проверить на законность действия или бездействия неустановленных лиц, причастных к созданию ситуации, близкой к экологической катастрофе в водоемах Республики Татарстан, таких как реки Волга, Кама, Свияга, Меша и т. д.». В рыболовных сообществах публикуют видеоматериалы, на которых видно как по речной глади плывут мёртвые мальки и взрослые экземпляры.

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Минэкологии Татарии 13 мая официально сообщило, что «по оптимистичному прогнозу, повышение уровня Куйбышевского водохранилища будет происходить с интенсивностью 0,5 м/декаду (10 дней)» и к 9 июня планируется достичь отметки 52 м.

Подводная мостовая: сокровища со дна Волги

Помимо проблемы с нерестом, снижение уровня Волги привело к открытию нового потенциального объекта культурного наследия. Под Казанью оголившиеся берега реки открыли старинную мостовую. Объект относится к XIX веку, и сразу же привлёк внимание искателей артефактов, которые ринулись на поиски пока река снова не вернулась в свои берега. Подлило масла в огонь и заявление, что по этой дороге могли возить золото из банка в Казани.

«Предположительно, это так называемое Дальнее устье недалеко от Петрушкиного разъезда. Там до разлива Волги стояли пристани. И туда в 1918 году белая армия на трамваях перевозила золото Российской империи, хранившееся в госбанке на нынешней улице Баумана. Так что есть вероятность, что сто лет назад из мешков выпадали монетки, которые сейчас и пытаются обнаружить осведомленные искатели», — написал один из телеграм-каналов.

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В сообществах соцсетей стали появляться сообщения о находках — монетах, разных предметах, фотографии, и к месту обнаружения объекта ринулись целые паломничества из любопытствующих.

Краевед Георгий Мюллер отметил, что на месте «можно найти исторические вещи».

"Остатков кораблей там нет, но железные изделия, которые могли терять пассажиры, купальщики, — конечно, можно найти. Золотые часы, украшения, кольца, монеты и так далее. Сейчас это благодатное место для поисков. То, что там есть, представляет большой интерес. Порт там был с незапамятных времен, со времен еще Казанского ханства, вплоть до 50-х годов XX века, пока не возникла так называемая Большая Волга, связанная с затоплением 1957 года, с разливом воды (в Куйбышевском водохранилище). С той поры там, конечно, никаких пристаней нет», — цитирует краеведа издание «Бизнес-онлайн».

Между тем, комитет по охране по охране объектов культурного наследия Татарии предупредил горожан, что гулять по местности можно, но забирать находки нельзя — незаконный поиск археологических предметов влечёт ответственность.

«Незаконный поиск и изъятие археологических предметов может повлечь административную или уголовную ответственность», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Объекту, который в скором времени снова уйдёт под воду, могут присвоить охранный статус. Пока данный вопрос изучается с учётом его особенностей — нахождения под водой. 22 мая, когда в Казани будет проходить Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие», ученые предложат ввести понятие «экстренного открытого листа», чтобы в отдельных случаях, как с подводной мостовой, оформлять объект оперативнее, ставя его под охрану.

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Культурное наследие и аварийное жильё: казанский мэр выступил с предложением

Во время заседания Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления при полномочном представителе президента РФ в ПФО мэр Казани Ильсур Метшин выступил с предложением. Темой встречи стало расселение аварийного фонда и сохранение культурного наследия.

Градоначальник рассказал, что в столице Татарии работает программа, которая была принята ещё при руководстве регионом Минтимером Шаймиевым, и благодаря ей в городе в благоустроенное жилье переехали более 33 тысяч семей, построено и заселено 315 многоквартирных домов, но «полностью решить проблему ликвидации аварийного и ветхого жилья тогда все-таки не удалось». В 2013 году начала работать новая программа, куда попали 89 аварийных домов, где живут почти 1600 семей.

Метшин уточнил, что для многих городов сложность представляет и то, что в программу попали объекты культурного наследия охраняемые государством и запрещенные к сносу. Программа предполагает лишь расселение таких объектов, а средств на восстановления в бюджетах муниципалитетов нет и не предусмотрено. Он также добавил, что включить такие дома в программу капремонта невозможно по условиям федерального закона №185-ФЗ и выдвинул предложение — предусмотреть «целевое финансирование из федерального и региональных бюджетов на восстановление объектов культурного наследия после расселения».

"Для этого нужно волевое решение на федеральном уровне. Памятники с каждым днем разрушаются, и силами муниципалитетов их не восстановить», — добавил он.

Экономика недели

Главным событием сферы экономики стал визит делегации республики в Турцию, начавшийся 15 мая. В ходе поездки делегация посетила Бурсу и Стамбул.

На встрече главы Татарии Рустама Минниханова с губернатором провинции Бурса Якупом Джанболатом стороны обсудили вопросы сотрудничества. Минниханов отметил хорошие перспективы для развития взаимодействия в области машиностроения, мебельной и текстильной промышленности, сельского хозяйства, а Якуп Джанболат выразил уверенность, что визит делегации придаст новый толчок развитию двустороннего сотрудничества между двумя регионами.

В рамках визита прошёл бизнес-форум с участием деловых кругов Татарии и Турции.

Напомним, Турция — один из ведущих зарубежных партнеров Татарии, и по итогам 2018 года турецкие компании инвестировали в регион порядка $2 млрд.

Торговый представитель РФ в Турции Айдар Гашигуллин отметил на форуме, что «путь к сердцу других территорий России может проходить через Республику Татарстан», а в числе направлений для расширения партнёрства назвал взаимное участие в деятельности организованных промышленных зон, проведение выставочных мероприятий, поддержку экспорта, сотрудничество в области создания комфортной среды обитания.

В рамках визита делегация посетила заводы организованной промышленной зоны Бурсы, ознакомилась с производством автобусов на заводе «Мерседес-Бенц Тюрк», прошлавстреча с активом татарской общины в Стамбуле.

На встрече с активом в частности были подняты такие вопросы, как предоставление гражданства РФ турецким татарам, перспективы создания центра Института Каюма Насыри при университете Мармара и возможность упрощения визового режима для граждан Турции. Генконсул России в Стамбуле Андрей Подъелышев по последнему вопросу напомнил, что тема российского безвиза обсуждалась на последней встрече между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

«Было сказано, что постепенно мы к этому идём. В качестве первого шага будут отменены визы для владельцев служебных и специальных паспортов, а также для категории граждан, которые занимаются перевозками на грузовых автомобилях», — заявил Подъелышев.

Помимо переговоров и ознакомительных экскурсий, представители Татарии встретились с руководителями ряда турецких компаний. По итогам одной из встреч был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством инвестиционного развития РТ и Союзом торговых палат и бирж Турции. С министром торговли Турции госпожой Рухсар Пекджан Рустам Минниханов обсудил развитие товарооборота и сотрудничество в сфере халяль.

«Сегодня в России проживает более 20 млн. мусульман. Их следует обеспечить качественной халяль-продукцией и халяль-услугами. У нас есть большой опыт работы в данной отрасли. Здесь мы также могли бы наладить сотрудничество», — уточнила Рухсар Пекджан.

Важным событием стал и визит в Казань главы Карелии Артура Парфенчикова, с которым обсуждалось взаимовыгодное сотрудничество регионов.

Напомним, в феврале 2019 года был подписан план мероприятий по реализации межрегионального соглашения между Татарией и Карелией до 2021 года.

«Будем наполнять эту «дорожную карту» конкретными проектами. За последние годы нам удалось укрепить межрегиональное сотрудничество», — заявил Рустам Минниханов, добавив, что договоренности позволили нарастить межрегиональный товарооборот более, чем в три раза, предложив новые направления сотрудничества.

Объём взаимной торговли между регионами приблизился к 1,5 млрд рублей.

«Мы готовы наращивать поставки продукции машиностроения; предприятий химии и нефтехимии; медицинского холодильно-морозильного оборудования; дезинфицирующей техники; продуктов питания; потребительских товаров», — заявил Рустам Минниханов в ходе встречи.

Зловонные кучи: в Лаишевском районе пожаловались на запах

Вслед за жителями Тукаевского района на неприятные запахи стали жаловаться жители Лаишевского района. Сельчане и обитатели дачного комплекса направили обращение республиканским властям, сообщая, что вывезенные на поля кучи куриного навоза, отравляют им жизнь и отдых, так как запах стоит такой, что на улицу выйти можно разве, что в противогазе.

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Также в казанские СМИ обратились жители коттеджного посёлка «Травкино».

"В 2−3 километрах от ближайшего поселка просто невозможно жить. Люди как раз отмечали майские праздники, а кто-то там постоянно живет. Некоторые семьи боятся, что они просто задохнутся. Невозможно было форточку открыть, люди просто задыхались», — цитирует издание «Бизнес-онлайн» председателя ассоциации земельных девелеперов и представитель администрации коттеджного поселка «Травкино» Рафаэля Сыражева.

В комментариях изданию глава отдела государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин уточнил, что навоз разрешается вносить на поля в холодное время года — с осени, например, но не в свежем виде, навоз должен быть перепрелый, подсохший: «И сразу же после этого должна проводиться обработка почвы. А сейчас на улице 30 и более градусов жары, думаю, ни один хозяйственник или фермер с этим не будет связываться. Запах же сразу идет!«

17 мая на сайте госуслуг Татарии за подписью Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ появился ответ на претензии жителей, который гласил, что на землях сельскохозяйственного назначения площадью 44,7 га и 46,3 га птицефабрикой «Яратель» филиала ООО «Птицеводческий комплекс «Ак барс» с «1 по 14 мая 2019 года были проведены работы по внесению органических удобрений на основе перепревшего куриного помета»: «По окончанию внесения органического удобрения, земельные участки были обработаны. В настоящее время на земельных участках производятся посев кукурузы. Нарушения земельного законодательства устранены».

Жители не согласны с тем, что нарушения устранены и 16−17 мая продолжали жаловаться:

«Есть и другие способы удобрять поля! Не перепревший птичий помет рядом с поселениями это нарушение!», «Это вообще невозможно какая вонь стоит. Вчера ночью в 00:30 даже соскочили закрыли окно, это было что-то. Хватит нас уже травить!», «У меня участок в с. Сапуголи. Очень сильный запах и ооочень много мух. Невозможно!!! Пожалуйста, примите срочно меры!!!», «Ужасный запах, даже белье на улице не повесить сушиться, не говоря уже об отдыхе на природе…»

Тем временем в Казани нашли решение схожей проблемы — вони с очистных сооружений. В рамках реализации проекта по устранению технологического запаха от биологических очистных сооружений канализации МУП «Водоканал» их перекрыли специальными конструкциями — металлическими «колпаками», охватив площадь 20 тыс. кв.м. Проблема запаха была актуальна последние 45 лет, затрагивая интересы жителей посёлков Отары, Петровский, Мирный, района Танкодрома и других.

«У нас были две серьезные «вонючки» с двух сторон города — с одной стороны очистные сооружения, а с другой — Самосыровская свалка», — отметил мэр столицы Татарии Ильсур Метшин, добавив, что на Самосыровском полигоне ТБО еще в 2018 году завершился технический этап рекультивации, а теперь решён вопрос и с запахом очистных сооружений.

Чиновники мэрии пришли в школьные столовые и поставили «диагноз»

Чиновники мэрии подвели промежуточные итоги эксперимента по личной проверке школьного питания, который стартовал с заявления мэра Казани Ильсура Метшина в апреле 2019 года.

Напомним, тогда градоначальник поручил сотрудникам исполкома неожиданно посещать школьные столовые и на собственном опыте оценить качество питания. Он заявил на одном из совещаний, что «весь май с понедельника по субботу будем обедать в школах, чтобы «поставить диагноз» школьному питанию».

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17 мая на совещании с участием директоров образовательных учреждений были подведены промежуточные итоги этой работы. Не обошлось без недочётов, их поручили устранить к началу нового учебного года. На мероприятии также было озвучено, что школьным столовым закупят новое оборудование на 45 млн рублей и недостающую посуду на 11 млн рублей.

«Это не охота на ведьм и не желание найти крайних — это желание разобраться», — заявил Ильсур Метшин.

Глава аппарата исполкома Евгений Варакин отметил, что с 23 апреля в школьных столовых обедали каждый день, и работники заполняли отчёты по пятибалльной системе.

«Среди основных замечаний к обедам по системе «ланч-бокс» наиболее часто встречались: холодная еда, невкусные фрикадельки, жесткая говядина, твердые невкусные котлеты. Из замечаний к школам с заготовочными столовыми: невкусный, жесткий плов, невкусные котлеты и другое. В школах с заготовочной системой питания оценки оказались выше, большинство обедов оценивались как «хорошие» и «отличные». В целом, твердая оценка «5» выставлена 76 учреждениям, еще 67 получили оценку от 4,1 до 4,9 балла», — резюмировал чиновник, добавив, что к 23 школам есть серьёзные замечания.

Проверки продолжатся до конца мая, и с нового учебного года практику повторят.

Стрелок с Университетской

Спустя почти пять месяцев после преступления на улице Университетская в Казани был задержан подозреваемый — 55-летний Ренат Р.

Напомним, в декабре 2018 года в центре столицы Татарии была устроена стрельба, в результате которой пострадали два человек, один из них позднее от полученных травм скончался в больнице. По данному происшествию возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ему также предстоит ответить и за незаконный оборот оружия.

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Спустя пять месяцев на съемной квартире был задержан подозреваемый, ранее объявленный в федеральный розыск. В квартире были изъяты пистолет и наркотические средства. До 15 июня задержанный пробудет в СИЗО. Во время избрания меры пресечения он извинился перед родными погибшего.

Как пишет издание Inkazan, в апреле стало известно, что стрелок с Университетской проходит потерпевшим в деле ОПГ «Тукаевские». На заседании выяснилось, что задержанный подозревал убитого им гражданина, что он совместно с группой лиц «16 октября 2017 года напали на него и избили», и он решил отомстить, но убивать не хотел.

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