Свыше тысячи человек подписали резолюцию для закрытия полигона «Лесная»

Серпухов, Московская область, , 14:55 — REGNUM Более тысячи человек подписали резолюцию митинга с требованием немедленного закрытия полигона ТКО «Лесная» Серпуховского района Московской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил местный активист Андрей Елькин.

Он отметил, что из-за серьёзных нарушений проекта в процессе эксплуатации полигона, в частности, многократного превышения объёмов ввозимого мусора, жители Московской области требуют в срочном порядке остановить работу полигона с проведением максимально безопасным способом рекультивации.

От вредного влияния полигона, страдают жители и экология не только Серпухова, но также Чехова, Клина, Волоколамска, Ногинска, Солнечногорска и других районов Подмосковья.

«Проблемы начались, когда закрыли 24 полигона в Подмосковье, и помои рекой потекли на оставшиеся 15. При норме загрузки в 300 тысяч тонн в год полигон ТКО «Лесная» стал принимать больше миллиона. Суд назначил экспертизу Центра судебных экспертиз, до 31 мая они должны сформулировать объём, стоимость и сроки», — сообщил Андрей Елькин.

Резолюция будет направлена в Государственную думу РФ, органам исполнительной и представительной власти городского округа Серпухов, Роспотребнадзору и министерству экологии России и природоохранной прокуратуре. Жители просят привлечь инициативные группы экологов к проведению государственной экологической экспертизы по объектам размещения отходов, находящихся в непосредственной близости от жилых домов, привлечь виновных к ответственности за ошибки при эксплуатации полигона. Перечисляется ряд других требований.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Московской области подали исковое заявление в суд к эксплуатирующей полигон ТКО «Лесная» компании ООО «Скайвэй». В заявлении отмечается, что полигон эксплуатируется без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Кроме того, не установлены санитарно-защитные зоны, и имеется ряд других нарушений.

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