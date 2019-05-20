Понедельник, 20 Мая 2019 года
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В Кустанае стартовал форум молодежи из России и Казахстана

Общество

В мероприятии принимают участие более 1000 человек

Кустанай, Казахстан, 20 мая 2019, 12:05 — REGNUM  В Кустанае стартовал казахстанско-российский форум молодежи, организованный в рамках Года молодежи в Казахстане, сообщает 20 мая агентство «Казинформ».

В новом Дворце молодежи размещены выставочные стенды презентаций молодежных проектов. Основной темой форума стали достижения молодых людей в сфере волонтерства. В мероприятии принимают участие более 1000 человек.

В мероприятии приняли участие также аким (глава) Кустанайской области Казахстана Архимед Мухамбетов и министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев. Они ознакомились с проектами молодых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в Казахстане объявлен годом молодежи. 12 апреля глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что в рамках проведения Года молодежи недопустима никакая кампанейщина и показуха.

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