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Екатеринбург: перенос храма из сквера «ударит» по набережной и инвесторам?

Общество

Опасения мэра и депутатов

Екатеринбург, 20 мая 2019, 11:47 — REGNUM  Возможный перенос места строительства храма Святой Екатерины из екатеринбургского сквера может усложнить реконструкцию набережной, рядом с которой должен был стоять объект. Об этом заявил глава города Александр Высокинский на встрече с депутатами гордумы и Госдумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам мэра, возведение храма одновременно предусматривало комплексную реконструкцию набережной, рядом с которой находится сквер на Октябрьской площади. В данный момент ведутся «консультации» с инвесторами храма.

«Если что, придётся пересматривать средства на это», — признал Высокинский.

Инвестиционную составляющую затронул и депутат гордумы Александр Караваев. По мнению парламентария, есть угроза попросту лишиться инвесторов храма.

«Кто тогда будет строить? Как будем финансировать возведение храма?» — возмутился депутат.

Напомним, мэрия Екатеринбурга запустила сбор мнений по новым площадкам для храма Святой Екатерины. Свою идею можно отправить на сайт горадминистрации. По итогам «мозгового штурма» будет выбрано 5−7 площадок, за которые можно будет проголосовать. Форма голосования пока не ясна.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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