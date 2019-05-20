В Перми бывшего совладельца «Экопромбанка» приговорили к лишению свободы

Пермь, , 11:36 — REGNUM Ленинский районный суд Перми вынес приговор в отношении экс-совладельца «Экопромбанка». Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к шести годам и трём месяцам лишения свободы, сообщают СМИ.

По данным издания «Местное время», суд вынес решение и о взыскании с Владимир Н. 200 млн рублей. Фигурант взят под стражу в зале суда.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», гособвинение просило для экс-совладельца банка 10 лет лишения свободы. По мнению прокуратуры, его действия привели к тяжким последствиям в виде банкротства банка. Сам подсудимый вины не признал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-совладелец «Экопромбанка» и бывший депутат Заксобрания Пермского края Владимир Н. был задержан в конце зимы 2018 года. В рамках уголовного дела о выводе более 200 млн рублей из кредитного учреждения через подставных лиц следствие собрало доказательную базу о причастности Владимира Н. к совершению финансовых махинаций.

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