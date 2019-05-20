Южнокорейская компания Lotte Chemical расширяет связи с Индонезией — СМИ

Сеул, , 11:38 — REGNUM Lotte Chemical Corporation, одна из крупнейших компаний в Южной Корее, в настоящее время активно расширяет связи с Индонезией, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что южнокорейская компания инвестировала в строительство нефтехимического завода 3,5 млрд долларов США. По этой причине компании требуется не менее 1000 ученых-химиков из Индонезии. Об этом стало известно на ярмарке вакансий, проводимой посольством Индонезии в Сеуле.

Посол Индонезии в Южной Корее Умар Хади выразил надежду, что участвующие компании и индонезийские студенты-участники смогут воспользоваться ярмаркой вакансий.

«Компании могут получить надежную рабочую силу, которая понимает язык, культуру, обычаи и трудовую этику Южной Кореи, в то же время понимая индонезийский рынок», — заявил посол.

Напомним, в настоящее время в Южной Корее обучается не менее 1700 индонезийских студентов.