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В Москве ожидается до +27 °С

С середины недели прогнозируется резкая смена погоды

, 20 мая 2019, 11:23 — REGNUM  В Москве на несколько дней установилась солнечная и тёплая погода. Так, по данным Гидрометцентра, сегодня, 20 мая, воздух в столице прогреется до +20…+22 °С, однако в ночные часы столбик термометра опуститься до +8…+10 °С.

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21 мая потеплеет на несколько градусов, а самой тёплой на текущей неделе погода будет в среду, 23 мая. Синоптики прогнозируются до +27 °С. Однако в этот день возможен небольшой дождь.

https://twitter.com/Meteonovosti_ru/status/1130386442318942208

Скорость ветра не будет превышать 5−10 м/с.

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Как сообщало ИА REGNUM, с середины недели погода резко изменится. В столичный регион на смену солнечному антициклону придёт атмосферный фронт. Он принесёт с собой понижение температуры и дожди, местами с грозами.

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