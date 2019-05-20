Школьница обнаружила схрон боеприпасов в Кабардино-Балкарии

г. Терек, Кабардино-Балкария, , 11:20 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обнаружен схрон боеприпасов, оставшихся в земле со времен Великой Отечественной войны. На него наткнулась во время поисковых работ близ селения Нижний Курп член Нальчикского поискового отряда имени 115-ой кавалерийской дивизии, учащаяся нальчикской школы № 14 Алина М. Работы велись совместно с поисковиками из СКР и отдела МВД по Терскому району.

«Обнаружены и в ближайшее время будут уничтожены граната РГД-33, три гранаты Ф-1, артиллерийский снаряд 76 мм, 25 патронов калибра 14,5×114 мм и 450 патронов калибра 7,62×54 мм», — сообщила пресс-служба поискового отряда.

По словам его руководителя Олега Заруцкого, школьница, нашедшая боеприпасы, отрабатывала навык приборного поиска с применением металлоискателя на вспаханном поле.

«Несмотря на свой юный возраст и незначительный опыт поисковой работы, девочка сумела быстро и правильно оценить ситуацию, прекратить работу и предупредить группу, обеспечив охрану места до прибытия основных сил», — цитирует Заруцкого РИА КБР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года при выполнении поисковых работ в Кабардино-Балкарии были обнаружены 14 минометных снарядов, три обоймы с патронами к винтовке Мосина, граната РГД-33, два ящика для переноски мин и столько же для переноски пулеметных лент, пулеметная лента с 250 патронами и две бутылки с зажигательной смесью. Найдены на месте схрона также семь банок советской тушенки.