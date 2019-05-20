В Подмосковье выявили факт незаконной организации хостелов в частных домах

Раменское, Московская область, , 11:48 — REGNUM В Раменском районе Московской области проводится незаконная деятельность по организации хостелов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»).

Парламентарий обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по обращению жителей деревни Бритово Софьинского сельского поселения. Люди рассказали, что в частных домах незаконным образом организованы хостелы для мигрантов и иногородних работников складских комплексов.

Часто в помещениях и на прилегающих территориях происходит коллективное распитие спиртного, что сопровождается последующим рукоприкладством. Другая проблема — выгребные ямы домов-хостелов не справляются с нагрузкой, и нечистоты загрязняют близлежащие реки и водоёмы.

«Согласно ответу за подписью и.о. прокурора Московской области В.В. Войнова в Раменском районе Московской области действительно проводится незаконная деятельность по организации хостелов. Практически все факты, изложенные жителями на приёме, подтвердились. Внесено представление местной администрации, направлены заявления в Минэкологии, полицию и налоговую», — уточнил Игорь Чистюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная Дума РФ приняла закон о запрете оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах.

Изначально предполагалось, что жилые помещения нельзя будет использовать также и для временного размещения граждан, однако в принятом законе речь идёт о запрете размещать хостелы в жилых домах и в целом оказывать в таких помещениях гостиничные услуги.

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