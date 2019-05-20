Глава Индонезии появился на обложке саудовского журнала «Ar-Rajul»

Эр-Рияд, , 10:55 — REGNUM Фигура президента Республики Индонезия Джоко Видодо появилась на обложки журнала Саудовской Аравии «Ar-Rajul», сообщает Sindonews.

«Мы гордимся тем, что президент Индонезии Джоко Видодо появится на обложке журнала «Ar-Rajul», который был опубликован в Саудовской Аравии на этой неделе», — заявил посол Индонезии в Саудовской Аравии Агус Мафтух Абегебриэль 20 мая.

Известно, что журнал процитировал некоторые из комментариев президента Индонезии о его отношении к терроризму.

«Мы никогда не боялись терроризма. Это чрезвычайная неудача, если страна и нация боятся терроризма. Основная цель терроризма — распространять страх», — приводит журнал «Ar-Rajul» цитату главы государства Индонезии на арабском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Саудовской Аравии предоставило министерству социальных дел Индонезии 100 тонн фиников в знак дружбы.

Читайте ранее в этом сюжете: Саудовская Аравия предоставит Индонезии 100 тонн фиников в знак дружбы