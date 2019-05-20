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Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2

Общество

Новые поезда «Иволга» созданы для обслуживания маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД)

Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2
Иллюстрация: Пресс-служба Правительства Москвы
Электропоезд ЭГ2Тв «Иволга» на Белорусском вокзале

Москва, 20 мая 2019, 10:37 — REGNUM  Новые поезда «Иволга» с 20 мая начали выполнять экспресс-рейсы между станциями «Подольск» (Московская область) и «Царицыно» (Москва), сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Иволги» следуют без промежуточных остановок, время в пути составляет 22 минуты.

«Движение осуществляется в тактовом режиме: поезда отравляются от станций каждые 40 минут», — рассказали в пресс-службе. Всего запланировано 30 рейсов в день, по 15 в каждую сторону.

Новые поезда «Иволга» созданы для обслуживания маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Дистанция Подольск-Царицыно войдёт в маршрут МЦД-2 Нахабино-Подольск. Запуск планируется в конце 2019 — начале 2020 годов.

В «Иволгах» шесть вагонов без тамбуров и с широкими входными дверями. Все вагоны электропоезда оснащены системой климат-контроля, Wi-Fi и USB-розетками.

Как сообщало ИА REGNUM, поезда «Иволга» Московских центральных диаметров будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Читайте ранее в этом сюжете: Поезда «Иволга» МЦД оборудуют камерами видеонаблюдения

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