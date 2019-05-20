ОНФ предложил создать «Бережливые службы занятости населения»

Москва, , 10:37 — REGNUM Эксперты Общероссийского народного фронта предложили внедрить в работу служб занятости принципы бережливого производства. В подготовленном стандарте «СЗН 2.0» они предлагают сократить документооборот, ввести электронную очередь, удобную навигацию и удаленную запись клиентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бережливое производство» — один из часто применяемых в промышленности способов повышения производительности труда и качества товаров и услуг. Его методы уже начали внедряться в социальную сферу, людям хорошо известны примеры МФЦ и «бережливых поликлиник».

Аналогичным образом, чтобы повысить удовлетворенность граждан качеством услуг СЗН, общественники, в частности, предлагают оптимизировать процессы работы служб занятости, сократить количество форм и бланков документов и свести к необходимому минимуму бумажную отчетность, которую готовит СЗН.

Проблема избыточного документооборота достигла внушительных масштабов — это факт, при этом решать ее в стране научились, бороться с очередями тоже, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«В условиях цифровой экономики есть все возможности сократить бюрократическую волокиту при получении госуслуг. У нас уже есть успешный опыт «бережливых поликлиник» и многофункциональных центров, где гражданин может зарегистрироваться удаленно и получить услугу в назначенное время. Электронная очередь тоже значительно сократила время ожидания и избавила от путаницы. По аналогии с ними должны работать и службы занятости», — говорит Алексей Комиссаров.

Руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин также считает, что на сегодняшний день в архивах скопилось избыточное количество бумажных документов, которые запросто могут храниться в электронном виде.

«Переход на электронный документооборот в разы сократит время на первичную регистрацию клиента. Исследования показали, что можно сократить количество отчетов в два раза — с 93 до 47, а время подачи сведений работодателем и вовсе на 90% — со 180 минут до десяти. Кроме того, клиенты СЗН теряют время даже при поиске информации об услугах. К примеру, изучение стендов занимает около пяти минут. При удобной навигации процесс сократится до 20−30 секунд», — отметил Илья Семин.

По его словам, избавление от формальных, а по сути, никому не нужных документов и отчетов, а также от необходимости повторно предоставлять отдельные сведения, перевод документооборота в электронный вид — все это значительно повысит привлекательность СЗН как для граждан, так и для работодателей.

Внедрение принципов бережливого производства касается и грамотного обустройства офисов СЗН. Сейчас в большинстве из них клиентский зал и рабочая зона сотрудников разделена перегородками, в клиентских залах узкие коридоры и загромождение мебелью. Предлагается создать открытое пространство (open space), что даст возможность увеличить это пространство и организовать больше окон приема.

О необходимости повышения качества оказываемых услуг говорят и результаты опросов ОНФ более 10 тысяч граждан.

Создание стандарта «Служба занятости 2.0» — важная форма вовлечения граждан в реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Его задачи были определены в рамках «майского указа» Президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина.

Напомним, что в конце марта 2019 года ОНФ запустил новый проект «Служба занятости 2.0», направленный на повышение эффективности реализации «майского указа». Одна из задач — разработка «Народного стандарта служб занятости». К 1 июня Правительство России должно обобщить все предложения и утвердить итоговый стандарт, который будет реализован в 16-ти пилотных регионах.

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