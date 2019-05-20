Первый горный информационный центр для туристов откроют в РСО-Алании

Владикавказ, , 10:36 — REGNUM В национальном парке «Алания» в Северной Осетии появится свой информационный центр. Он будет открыт уже до конца лета 2019 года. Это будет первый подобный центр, созданный непосредственно в горах. Об этом сообщила замдиректора парка «Алания» по экологическому просвещению и туризму Альбина Газдарова.

Центр расположится в отдельном здании, в котором в настоящее время завершаются ремонтные работы. В нем туристы смогут познакомиться с полезной для них информацией, в том числе о маршрутах, достопримечательностях, флоре и фауне национального парка, а также о правилах поведения в нем.

«Ежегодно национальный парк посещает порядка девяти тысяч туристов. Благодаря информационному центру мы планируем увеличить турпоток, облегчить перемещение туристов по национальному парку», — цитирует Газдарову ТАСС.

Напомним, постановление о создании национального парка в горах Северной Осетии было подписано 18 февраля 1998 года. Парк занимает площадь более 55 тыс. гектаров. На юге он граничит по Главному Кавказскому хребту с Грузией, на западе — с Кабардино-Балкарским заповедником, на востоке — с Северо-Осетинским заповедником.