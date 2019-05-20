Американский миллиардер погасит студенческие кредиты 400 выпускников вуза

Атланта, США, , 10:39 — REGNUM Американский миллиардер, филантроп и инвестор Роберт Смит, выступая на торжественном выпуске в вузе, где получил почетную докторскую степень, объявил, что выплатит образовательные кредиты всех выпускников. Об этом сообщает 19 мая Atlanta Journal-Constitution.

56-летний Смит, бывший инженер-химик, гендиректор компании Vista Equity Partners, уже вложил $1,5 млн в колледж Морхаус на стипендии и новый парк. Студенческие долги почти 400 выпускников составляют около $40 млн. По словам представителя колледжа, это самый крупный подарок в истории учебного заведения.

Сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс, обсуждая эту новость у себя в твиттере, назвал решение Смита невероятно щедрым:

«Но студенческий кризис не будет решен благотворительностью. На него должны направляться действия правительства».