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Американский миллиардер погасит студенческие кредиты 400 выпускников вуза

Общество

В своей речи инвестор сказал, что хочет «заправить топливом их автобус», и посоветовал взять в пассажиры как можно больше людей

Американский миллиардер погасит студенческие кредиты 400 выпускников вуза
Kit
Выпускники американского колледжа

Атланта, США, 20 мая 2019, 10:39 — REGNUM  Американский миллиардер, филантроп и инвестор Роберт Смит, выступая на торжественном выпуске в вузе, где получил почетную докторскую степень, объявил, что выплатит образовательные кредиты всех выпускников. Об этом сообщает 19 мая Atlanta Journal-Constitution.

56-летний Смит, бывший инженер-химик, гендиректор компании Vista Equity Partners, уже вложил $1,5 млн в колледж Морхаус на стипендии и новый парк. Студенческие долги почти 400 выпускников составляют около $40 млн. По словам представителя колледжа, это самый крупный подарок в истории учебного заведения.

Сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс, обсуждая эту новость у себя в твиттере, назвал решение Смита невероятно щедрым:

«Но студенческий кризис не будет решен благотворительностью. На него должны направляться действия правительства».

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Благотворительность
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