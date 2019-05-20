В Подмосковье протестовали против работы полигона ТБО «Лесная»

Москва, , 10:11 — REGNUM В подмосковном Серпухове более двух тысяч жителей приняли участие в митинге против мусорного полигона «Лесная», сообщила «Активатика».

Протестная акция состоялась 19 мая в одном из парков города. На ней выступили экологи и местные активисты. В листовке с анонсом мероприятия говорилось, что полигон переполнен, а в сроках закрытия и в объёмах завозимого мусора власти дают противоречивую информацию.

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«Горящие факелы, которые заработали на полигоне, — это […] поминальные свечи по нашему народу, который тут проживает. Любое сжигание, тем более такого многокомпонентного источника, как свалочный газ, — это диоксины. Хлор там обязательно присутствует: пленки, ПВХ — они все содержат хлор. Нам обеспечены онкология, мутация и другие серьезные проблемы», — цитирует портал одного из организаторов митинга Надежду Червочкину.

Ранее жители Серпухова массово направляли жалобы в министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Они требовали исключить полигон ТБО «Лесная» из объектов размещения отходов.