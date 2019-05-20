В Челябинске после протестов отложили строительство часовни

Челябинск, , 10:09 — REGNUM В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета. Вначале объект согласуют с жителями города, заявил 20 мая журналистам глава города Владимир Елистратов.

Проект создания часовни обсуждается с 2018 года. Однако некоторые местные жители выступают против. Не поддерживают строительство и некоторые студенты вуза. Граждане обратились к Владимиру Елистратову с просьбой запретить проект.

Издание «Южноуральская панорама» приводит позицию представителей Челябинской епархии. Как отметил секретарь епархии, протиерей Игорь Шестаков, строительство пока не просто не ведётся, но и его сроки не определены. «Все вопросы, касающиеся часовни, находятся в режиме ожидания», — подчеркнул Шестаков.