В Саратове завершилась Всероссийская олимпиада профмастерства

Саратов, , 10:02 — REGNUM Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства будущих машиностроителей прошёл в Профессионально-педагогическом колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А., сообщает 20 мая пресс-служба вуза.

Заключительный этап олимпиады собрал победителей региональных этапов из 45 регионов России: Башкирии, Крыма, Марий Эл, Дагестана, Татарии, Чувашии, Удмуртии, Карелии; Хабаровского, Красноярского, Пермского краев, Югры, 31 областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

В течение двух дней участники олимпиады выполняли практикоориентированные задания, которые разрабатывались на основе требований, предъявляемых к уровню освоения студентами СПО знаний, умений и опыта практической деятельности, а также в соответствии с требованиями работодателей к качеству подготовки выпускников колледжей и техникумов. При разработке заданий учитывался опыт международных конкурсных испытаний.

Победителем заключительного этапа олимпиады стал Виктор Посыпайло (Сальский индустриальный техникум, Ростовская область), набрав 91,25 баллов из 100 возможных. Второе место занял учащийся Ишимбайского нефтяного колледжа Кирилл Петров, третье — учащийся Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Денис Крапивин. Также определены победители в отдельных номинациях.

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