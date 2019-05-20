Al Jazeera отстранила от работы журналистов, исказивших правду о Холокосте

Доха, , 09:57 — REGNUM Международная телекомпания Al Jazeera объявила о дисциплинарном взыскании двум своим корреспондентам, приуменьшившим последствия Холокоста. Об этом 20 мая сообщается на сайте издания.

«Видео, опубликованное на арабской информационной платформе Al Jazeera противоречит редакционной политике издания», — говорится в заявлении организации.

Напомним, во многих арабских странах, негативно относящихся к государству Израиль, сильны взгляды, отрицающие последствия Холокоста или значительно их искажающие.

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