Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Al Jazeera отстранила от работы журналистов, исказивших правду о Холокосте

Общество

Провокационное видео было удалено

Доха, 20 мая 2019, 09:57 — REGNUM  Международная телекомпания Al Jazeera объявила о дисциплинарном взыскании двум своим корреспондентам, приуменьшившим последствия Холокоста. Об этом 20 мая сообщается на сайте издания.

«Видео, опубликованное на арабской информационной платформе Al Jazeera противоречит редакционной политике издания», — говорится в заявлении организации.

Напомним, во многих арабских странах, негативно относящихся к государству Израиль, сильны взгляды, отрицающие последствия Холокоста или значительно их искажающие.

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