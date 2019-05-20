Тверской губернатор Игорь Руденя провел экскурсию в Музее Победы

Тверь, , 09:49 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел экскурсию в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 18 мая в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Губернатор рассказал посетителям музея о Ржевской битве, подвиге солдат, воевавших на Тверской земле, вкладе мирных жителей в Победу в Великой Отечественной войне.

«Быть экскурсоводом — очень ответственная работа, потому что по глазам зрителей, особенно юных, ты сразу понимаешь, насколько интересен и содержателен твой рассказ. Это очень большая ответственность — ведь ни в коем случае нельзя исказить исторические факты, при необходимости нужно дать достоверный, точный ответ. Считаю, что очень полезно развивать свои возможности в этом направлении», — отметил глава региона в беседе с журналистами после экскурсии.

Всероссийская акция продлилась в Музее Победы до 6:00 19 мая. В программу вошли концерты, мастер-классы, спектакли, кинопоказы и многое другое. Всего Музей Победы за период проведения акции посетили около 12 тыс. человек.

Тверская область активно сотрудничает с Музеем Победы: здесь проводились совместные с Тверским государственным объединённым музеем научно-практические конференции, совместные выставки. В Тверской области есть и филиал Музея Победы, в деревне Хорошево Ржевского района: в августе 1943 года сюда приезжал Иосиф Сталин — это был его единственный выезд из Москвы за весь период Великой Отечественной войны. Здесь им был отдан приказ о проведении первого за годы войны салюта в честь освобождения городов Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

Сейчас под Ржевом приступили к возведению мемориала Советскому солдату, который, как планируется, станет филиалом Центрального музея Великой Отечественной войны. Глава региона рассказал: на данный момент основание монумента находится в высокой степени готовности, ведется благоустройство прилегающей территории, ведется подготовка к отливке 25-метровой скульптуры. Ход стройки ежемесячно обсуждается с Министерством культуры РФ, на площадках установлены веб камеры.

«Видим, с каким воодушевлением на площадке работают строители», — отметил Игорь Руденя.

По словам губернатора, в экспозициях музейного комплекса, который откроется у Ржевского мемориала Советскому солдату, будут использоваться новейшие мультимедийные технологии.

«Видим очень большой интерес от самых маленьких посетителей, которые просто прилипают к витринам, активно пользуются современными IT технологиями при изучении экспонатов», — заметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие центрального монумента мемориала запланировано на 2020 год — к 75-летию Великой Победы. Впоследствии на территории комплекса планируется создать интерактивный музей, выставку военной техники, реконструкцию линии фронта и зоны инсталляции. В районе мемориала будет обустроена автомобильная развязка, парковка, другая необходимая инфраструктура. Идею создания Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.