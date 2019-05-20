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Глава Дагестана профинансирует вечернее разговение мусульман

Общество

В республике во время месяца Рамадан разворачиваются шатры для коллективного приёма пищи для постящихся

Глава Дагестана профинансирует вечернее разговение мусульман
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамадан

Махачкала, 20 мая 2019, 09:54 — REGNUM  С 6 мая дагестанцы, как и мусульмане во всем мире, держат пост в рамках священного месяца Рамадан. Глава республики Владимир Васильев обязался обеспечить несколько дней ифтара (вечернее разговение), оказав финансовую поддержку. Сообщение об этом размещено на странице благотворительного фонда «Инсан» в социальной сети Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bxo-lM6AoJz/

В городах и районах Дагестана в месяц Рамадан функционируют шатры для коллективных ифтаров. Самый крупный из них (вмещает более четырех тысяч постящихся) каждый вечер разворачивается во дворе центральной Джума-мечети в городе Махачкале. Посетить коллективное разговение совершенно бесплатно может любой желающий.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в честь священного месяца Рамадан жители Дагестана передали малоимущим семьям Ингушетии три тонны фиников. Сладкие плоды также будут розданы путникам, которых застало время разговения на автомобильных дорогах республики.

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Ислам
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