В Ростове Великом сварили 870 литров ухи

Ростов, Ярославская область, , 09:40 — REGNUM В Ростове Великом Ярославской области состоялся гастрономический фестиваль-конкурс «Великая ростовская уха — Х веков традиций». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

Фестиваль прошел одновременно с Днем города. Поучаствовать в конкурсе и попробовать приготовленную уху собралось более 2 тысяч желающих. Уху готовили 12 команд-участниц, всего было сварено 870 литров ухи.

Жюри оценивало не только вкусовые качества блюда, но и подачу, а также творческие номера участников, которые команды продемонстрировали на главной сцене. Ведущими выступили актриса, певица, телеведущая Илона Броневицкая и ведущий из Ярославля Денис Гагарин.

Первое место и кубок Сабанеева в этом году с собой увезла команда ростовского филиала «Сыктывкар Тиссью Груп», вице-чемпионами стала команда «ПаспортУХА» паспортного стола Золотого кольца, бронза досталась туристско-информационному центру города Ярославля.

В номинации «Лучшая подача» победила команда «Сережа — молодец!», «Лиза Алерт» стала лучшей в номинации «Командный дух», самая оригинальная уха оказалась у команды «Здорова, Кострома», команда «Топ-10 Ярославль» была отмечена за вклад в сохранение традиций.

«Фестиваль удался на славу, и каждый раз по итогам мы понимаем, что двигаемся в нужном направлении на благо развития событийного туризма на Золотом кольце», — сказала президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Гости фестиваля увидели выступление Илоны Броневицкой и ВИА «Синяя птица». Илоне Броневицкой за участие в фестивале был торжественно вручен паспорт туриста Золотого кольца.

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