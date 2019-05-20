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Стал известен самый распространенный вид аллергии у жителей России

Общество

60% граждан уверены, что развитию у человека аллергии способствует плохая экология

Стал известен самый распространенный вид аллергии у жителей России
Аллергия

Москва, 20 мая 2019, 09:29 — REGNUM  Жители России чаще всего страдают от аллергии на растения, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, аллергическую реакцию на растения указали 26% респондентов, на лекарства — 25%, на пыль и на какие-либо продукты питания — 22%, на домашних животных — 12%, передают РИА Новости.

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Вместе с тем 60% граждан уверены, что развитию у человека аллергии способствует плохая экология, а также плохое качество продуктов (42%), наследственность (41%) и сбой иммунной системы (40%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если граждане заподозрили у себя аллергию на пыльцу растений. Прежде всего, необходимо обратиться к врачу аллергологу-иммунологу для обследования.

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