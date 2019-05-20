В Прикамье опечатан пожароопасный торговый центр

село Карагай, Пермский край, , 09:29 — REGNUM В селе Карагай Пермского края приставы опечатали торговый центр «Мега+». Здание закрыто, чтобы ограничить доступ людей и исключить вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

По данным службы судебных приставов, инициатором требования приостановки деятельности торгового центра стала прокуратура. Розничная продажа одежды, обуви, бижутерии и игрушек населению проводилась в помещениях, не обеспечивающих безопасного пребывания в них работников и посетителей.

«Ввиду того, что выявленные нарушения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей, судом вынесено определение о запрете эксплуатации здания, которое незамедлительно исполнено судебными приставами», — отметили в УФССП по Пермскому краю.

Напомним, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек, торговые центры в России подвергли тотальной проверке. Спустя год после трагедии, произошедшей в Кемерово, правоохранители обращают пристальное внимание на соблюдение требований пожарной безопасности в торговых комплексах.