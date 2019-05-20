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Глава Росрыболовства оценил готовность рыбоохраны Камчатки к путине-2019

Общество

Каждого госинспектора снабдят видеорегистратором, радиостанцией, GPS-навигатором и спутниковым телефоном

Глава Росрыболовства оценил готовность рыбоохраны Камчатки к путине-2019
Лосось

Петропавловск-Камчатский, 20 мая 2019, 09:27 — REGNUM  Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков оценил готовность рыбоохраны к началу лососевой путины в ходе рабочей поездки в Камчатский край, сообщает 20 мая пресс-служба ведомства.

Шестаков проверил отдел контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства. Отмечается, что в распоряжении каждого госинспектора при работе на рейдовом задании будет находиться видеорегистратор, радиостанция, GPS-навигатор и спутниковый телефон.

К началу путины личный состав принял участие в обучении и проверке знания нормативно-правовой базы. В распоряжении отдела находятся 29 транспортных средств, 32 моторные лодки и 6 вездеходов.

В 2019 году рекомендованный вылов лососевых видов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне определен в объеме 461 тыс. тонн.

Ранее в Росрыболовстве сообщали, что по итогам работы в первом квартале 2019 года сотрудники территориальных управлений ведомства выявили более 18 тысяч нарушений законодательства в области рыболовства.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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