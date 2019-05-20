Понедельник, 20 Мая 2019 года
10:01:29 МСК

Общественные слушания о храме в Екатеринбурге сравнили с шоу «Голос.Дети»

Общество

«Мол, если на Первом канале дочке Алсу накрутили голоса, то и здесь накрутили»

Общественные слушания о храме в Екатеринбурге сравнили с шоу «Голос.Дети»
Иллюстрация: Vk.comte ekb
Протестуюхище против храма в Екатеринбурге

Екатеринбург, 20 мая 2019, 09:34 — REGNUM  Общественные слушания, по итогам которых за строительство храма Святой Екатерины в екатеринбургском сквере высказалось более 90%, люди сравнивают со скандалом на шоу «Голос.Дети». Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия») на встрече с депутатами гордумы в Екатеринбурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам депутата, его «знакомые и родственники» жаловались на то, что слушания проводились кулуарно.

«Они говорили, мол, если на Первом канале дочке Алсу накрутили голоса, то и здесь накрутили. А люди хотят, чтобы процедуры носили максимально открытый характер!» — сказал Иванов.

Напомним, общественные слушания по размещению храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади проводились дистанционно с декабря 2018 года по январь 2019 года. Более 93% участников слушаний высказались за строительство, что насторожило некоторых общественников.

Читайте ранее в этом сюжете: Храм Святой Екатерины заочно поддержали в Екатеринбурге — мэрия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить