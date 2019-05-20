Япония предоставит Таджикистану автомобили скорой помощи

Душанбе, , 09:22 — REGNUM Представители Таджикистана и Японии подписали грантовый проект по предоставлению республике автомобилей скорой медицинской помощи и снегоуборочных машин. Об этом сообщили в департаменте информации министерства иностранных дел Таджикистана.

18−19 мая Душанбе с официальным визитом посетил министр иностранных дел Японии Тара Коно. Он также принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц диалога «Центральная Азия + Япония».

В рамках визита Тара Коно встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля посол Японии в Таджикистане Хаджмимэ Китаока подписал семь новых проектов программы по безвозмездной помощи республике. Общая сумма грантов составила $558 тыс.

Читайте также: Япония выделит более $500 тыс. на социальные проекты в Таджикистане

Читайте ранее в этом сюжете: Япония выделит более $500 тыс. на социальные проекты в Таджикистане