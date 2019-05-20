Оренбуржцу ужесточили приговор за нападение на автоинспекторов

Оренбург, , 11:11 — REGNUM Оренбургский областной суд посчитал чрезмерно мягким приговор в отношении жителя жителя села Константиновка Шарлыкского района, применившего насилие в отношении инспекторов дорожно-патрульной службы. Наказание усилено до одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Областного суда.

По данным судебной инстанции, оренбуржцев управлял автомобилем будучи в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный водитель проигнорировал требование автоиспекторов об остановке. Машина неожиданно застряла в снегу и мужчина был вынужден покинуть салон своего автомобиля. Однако водитель угрожал и оказал сопротивление.

Уже машине ДПС оренбуржец несколько раз ударил полицейского по руке, целясь в лицо. Мужчина хватала стражей порядка за форменное обмундирование, у одного сорвал нагрудный знак, у другого — звезду с погона, а также ударом ноги повредил монитор видеорегистратора.

Суд первой инстанции учел явку с повинной водителя, принесение извинений сотруднику ДПС, положительные характеристики состояние здоровья бабушки осужденного и приговорил к двум годам и восьми месяцам ограничения свободы. Однако суд апелляционной инстанции пересмотрел это решение и вынес более суровый приговор.

Стоит отметить, в регионе участились случаи нападения на полицейских. По официальным данным, за четыре месяца 2019 года по 74 фактам возбуждали уголовные дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», тогда как за аналогичный период 2018 года зафиксировано 59 случаев нападений.