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Глава избиркома Екатеринбурга назвал преимущества опроса перед референдумом

Общество

Опросить граждан можно в один день

Екатеринбург, 20 мая 2019, 08:57 — REGNUM  Несмотря на то, что опрос о храме Святой Екатерины несёт рекомендательный характер, его результаты будут учтены. Об этом заявил глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров на встрече депутатов гордумы и Госдумы в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Опросы носят рекомендательный характер, но власть никогда не ходила против результатов опроса», — сказал чиновник.

Если же проводить референдум, а не опрос, то можно натолкнуться на множество проблем, добавил Захаров. Во-первых, на голосование должно прийти не менее 50% избирателей всего муниципалитета. Если это условие не будет выполнено, то референдум будет признан несостоявшимся. И тогда следующего референдума придётся ждать два года. Во-вторых, на подготовительные процедуры для референдума понадобится несколько месяцев.

Опрос же можно провести в таком качестве, чтобы доказать его репрезентативность, считает чиновник. Для этого достаточно опросить около 250−300 тысяч екатеринбуржцев, что можно сделать в один день. Это около 30% избирателей.

Напомним, 20 мая проходит встреча депутатов гордумы Екатеринбурга и госдумы по поводу ситуации с храмом Святой Екатерины. Протесты вспыхнули 13 мая 2019 года после того, как вокруг предполагаемой стройплощадке в сквере на Октябрьской площади установили забор.

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