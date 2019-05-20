Участнику конкурса «Ты супер!» из Чечни подарили квартиру

Грозный, , 08:48 — REGNUM Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова подарил вокалисту из Чечни — участнику конкурса «Ты супер!» Юсупу Алиеву квартиру. Ключи от нее вручил конкурсанту, дошедшему до финала, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Отметив, что Юсуп — «настоящий чеченский самородок с уникальным голосом и самобытной манерой исполнения», глава Чечни рассказал, что парень много работает, чтобы помочь своей семье. Поэтому Региональный общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова решил подарить ему квартиру в центре Грозного со всей необходимой мебелью.

«Кроме этого, фондом принято решение взять на себя все расходы, связанные с дальнейшей учебой Юсупа по совершенствованию вокала и сценического искусства. Уверен, что Юсуп не остановится на достигнутом, будет и дальше также прилежно работать над своим талантом и радовать нас в дальнейшем ещё более престижными и яркими победами», — написал чеченский лидер.

Стоит отметить, что вокалисты из Чечни не раз становились участниками и победителями престижных конкурсов. Так, в 2016 году второе место заняла в музыкальном проекте Первого канала «Голос. Дети — 3 «14-летняя Раяна Асланбекова — солистка ансамбля «Даймохк». Ее активно поддерживали жители республики. С призывом голосовать за нее выступил и Рамзан Кадыров.