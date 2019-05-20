«Всероссийский день посадки леса» прошёл в Забайкалье

Чита, , 08:39 — REGNUM Новый глава Забайкалья Александр Осипов личным участием поддержал акцию «Всероссийский день посадки леса» и вместе с неравнодушными жителями Читы, а также активистами движения «Зеленый город», высаживал деревья в парке «Энергетиков» поселка ГРЭС. Об этом известила пресс-служба забайкальского губернатора.

Известно, что волонтёры (а это около 500 человек) высадили саженцы сосны, сирени, сибирского абрикоса и таволги. Выражая благодарность за этот труд, Александр Осипов подчеркнул, что вместе можно сделать больше полезных дел.

«Сегодня мы сажаем деревья, облагораживаем свой дом — Забайкальский край. Необходимо содержать его в чистоте и озеленять», — отметил глава Забайкалья.

Напомним, акция «Всероссийский день посадки леса» проходит по всему Забайкальскому краю, в ходе неё более тысячи забайкальцев на специально отведенных участках общей площадью 50 тысяч гектаров высадят свыше 100 тысяч саженцев.

Кстати, 150 саженцев Александр Осипов подарил школьникам села Унда, пострадавшего в апреле 2019 года от масштабного пожара.

«План парка на месте сгоревших домов был разработан на первом муниципальном слёте активной молодёжи Балейского района. Школьники прошли обучение по высадке сибирского абрикоса и венгерской сирени и приняли участие в посадке саженцев в парке Энергетиков посёлка ГРЭС», — пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатором акции «Всероссийский день посадки леса» выступает Федеральное агентство лесного хозяйства при поддержке министерства природных ресурсов Забайкальского края. Акция стала традиционной и проводится в девятый раз в целях воспитания бережного отношения к лесу.

Впервые «Всероссийский день посадки леса» состоялся 14 мая 2011 года — в провозглашенный ООН Международный год леса. В 2018 году акцию поддержали более четырех миллионов человек по всей стране, включая представителей бизнеса, общественных организаций и учащихся образовательных учреждений. Мероприятие позволяет привлечь интерес с профессии лесовода и привлечь внимание общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств.