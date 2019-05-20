Ещё один представитель Украины вышел из переговоров по Донбассу

Киев, , 08:38 — REGNUM Экс-глава СБУ и бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук прекратил свою деятельность в качестве представителя Украины на переговорах Трёхсторонней контактной группы в Минске. Об этом он сообщил 19 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019 года, я остановил свою четырёхлетнюю волонтёрскую деятельность в Минском процессе», — написал он.

Марчук был назначен представителем Украины в ноябре 2018 года после того, как переговорный процесс покинул экс-президент Украины Леонид Кучма.

Напомним, ранее о прекращении своего участия в переговорах в Минске заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.