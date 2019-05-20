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Водители такси, автошкол и машин скорой помощи проведут митинг в Париже

Общество

Водители против нового закона о мобильности и предстоящей реформы водительских прав

Париж, 20 мая 2019, 08:26 — REGNUM  Во Франции профсоюзы водителей такси и автошкол, а также ассоциации скорой помощи проведут демонстрацию в Париже 20 мая против нового закона о мобильности и предстоящей реформы водительских прав, сообщает Le Figaro.

Несколько процессий, организованных пятью основными организациями (CFDT, CGT, Elite, FO, SUD), покинут пригороды, чтобы добраться до столицы. На бульваре Распай в Париже водители оставят свои автомобили и продолжат процессию пешком.

«Этот день станет первым актом, объединяющим три профессии. Правительство должно быть заинтересовано в решении проблем как можно скорее. Мы полны решимости, потому что в противном случае мы обанкротимся, нам грозит «уберизация», — пояснил журналистам Адил Карами, пресс-секретарь профсоюза SUD-Taxi.

В штабе полиции Парижа предупредили, что движение по автомагистралям А1 и А6, и кольцевой дороге в Париже будет серьезно затруднено. Доступ к аэропортам Орли и Шарль-де-Голль в Париже будет нарушен.

Напомним, в начале апреля 2019 года Сенат Франции принял в первом чтении законопроект о мобильности, который правительство рассматривает как «решительный ответ на социальные и территориальные изменения». За текст, который отдает приоритет общественному транспорту и борьбе с загрязнением проголосовали 248 человек против 18, ещё 79 воздержались.

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Протесты во Франции
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