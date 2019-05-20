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Москвичей приглашают на бесплатные экскурсии по столице

Общество

Состоится 30 пешеходных и автобусных туров

Москвичей приглашают на бесплатные экскурсии по столице
Brateevsky
Экскурсионный автобус в Москве

Москва, 20 мая 2019, 08:02 — REGNUM  Жителей Москвы с 23 по 30 мая приглашают на бесплатные экскурсии по городу. Автобусные экскурсии по городу продлятся от четырех до шести часов, сообщается на портале мэра столицы.

В течение недели гиды Московского дома национальностей проведут 30 пешеходных и автобусных туров: 22 пешеходных маршрута, две экскурсии-квеста и шесть автобусных туров.

Участникам экскурсий покажут, где жили цари, знаменитые писатели и актеры, проведут по историческим улицам столицы. Для участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться, группа включает от 25 до 50 человек.

Подробнее: Экскурсии по Москве начал проводить виртуальный робот Борис

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начал работать виртуальный экскурсовод — робот Борис. Чат-бот бесплатно проводит экскурсантов туристическими маршрутами и квестами.

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