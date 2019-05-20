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В Челябинске наградили 300 школьников – победителей олимпиад Южного Урала

Общество

В этом году олимпиадное движение насчитывает 10 тысяч участников

Челябинск, 20 мая 2019, 07:54 — REGNUM  Более 300 школьников региона наградили в Челябинском государственном университете по итогам участия в олимпиадах и конкурсах в Башкирии, Челябинской и Оренбургской областях, сообщает 20 мая пресс-служба вуза.

Отмечается, что в этом году олимпиадное движение насчитывает 10 тысяч участников. Награды получили победители Евразийской олимпиады школьников, Межрегиональной олимпиады школьников по математике «Саммат» и Межрегиональной олимпиады школьников имени И. Я. Верченко (математика, информатика, компьютерная безопасность).

Самыми масштабными ежегодно становятся конкурсы и олимпиады кубка главы Челябинска: конкурс «Лингва-мир», олимпиада по математике, информатике, криптографии имени академика Арлена Михайловича Ильина и конкурс «В краю озёр и рудных скал». Они собирают в ЧелГУ около 6000 школьников среднего звена, которые таким образом готовятся к победам в более крупных олимпиадах в старших классах.

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Олимпиады школьников
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