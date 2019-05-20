Холод — не помеха: в Перми всероссийская акция собрала 2,2 тыс. участников

Пермь, , 07:44 — REGNUM Пермь присоединилась к всероссийской спортивной акции Забег.РФ. В краевой столице участниками полумарафона стали более 2 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Спортивные соревнования собрали представителей из более 100 городов 15 регионов России. В забеге участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Удмуртии, Свердловской и Томской областей, Ханты-Мансийского Автономного округа — Югра и других. Возраст участников варьировался от шести до 77 лет.

Вместе с другими спортсменами в забеге участвовал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он пробежал дистанцию в 10 км.

Стоит отметить, что в день забега, 19 мая, в Перми было очень холодно. Среднесуточная температура составила всего +3,6°С, почти на 8 °C ниже климатической нормы. Однако непогода не помешала проведению состязания.

Впервые полумарафон «Забег.РФ» состоялся в 2017 году. В нем приняли участие 10 городов России. В 2019 году участниками стали 18 городов. Спортсмены преодолели четыре дистанции различной сложности: 2 км, 5 км, 10 км и 21 км. Целью Забега является определение «Беговой столицы» и вовлечения граждан РФ в систематические занятия физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни и популяризация спорта в России.