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В Томске обсудили подготовку по физике и астрономии в российских вузах

Общество

На площадке ТГУ состоялся пленум ФУМО

Томск, 20 мая 2019, 07:33 — REGNUM  Пленум федерального учебно-методического объединения (ФУМО) в системе высшего образования по физике и астрономии прошёл на площадке Томского государственного университета, сообщает 20 мая пресс-служба вуза.

Представители физических факультетов и институтов из МГУ, МФТИ, СПбГУ, УрФУ, ЮФУ, СФУ и других вузов России обсудили вопросы образования в области физики и астрономии, включая проблемы олимпиадного движения по физике, аспирантуры, контрольных цифр приема и аккредитации образовательных программ.

«Пленум — это, в первую очередь, обмен опытом между университетами. Очень часто на таких пленумах выясняется, что вопросы, не решенные в одном университете, давно решены в другом. Это касается методической работы, учебного процесса и многих других вещей», — пояснил заместитель председателя ФУМО Дмитрий Хохлов, профессор МГУ, член-корреспондент РАН.

Отмечается, что резолюция пленума будет подготовлена и передана администрации ФУМО.

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