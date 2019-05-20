На северо-востоке Китая таможней изъято более 300 частей редких животных

Пекин, , 06:44 — REGNUM Более 300 частей животных, находящихся под угрозой вымирания, включая изделия из слоновой кости, были изъяты в городе Шэньян, столице провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

В муниципальном правительстве и таможне сообщили, что город усиливает в текущем году борьбу с контрабандой изделий из слоновой кости и других изделий, связанных с животными, находящимися на грани вымирания.

В общей сложности 104 изделия из слоновой кости, 208 частей красных кораллов и огромное количество моллюском и морепродуктов было изъято в провинции. Это сырье обычно используется для производства ювелирных украшений, ремесленного производства и производства посуды.

Один подозреваемый был задержан властями. Почтовые департаменты, аэропорты, таможни и организации по защите диких животных Шэньяна объединили усилия для борьбы с контрабандой частей редких животных в рамках специальной масштабной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском портовом городе Циндао провинции Шаньдун на востоке страны таможенниками была изъята партия экстракта человеческой плаценты из Японии.

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