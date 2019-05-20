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Почти 1150 в Китае предпочли любовь к выпивке водительскому удостоверению

Общество

Злостные любители выпить за рулем были выявлены и наказаны в девяти регионах Китая провинциального уровня

Пекин, 20 мая 2019, 06:23 — REGNUM  Министерство общественной безопасности Китая опубликовало список водителей, которые были пожизненно лишены водительских прав с начала 2019 года, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Список был опубликован для того, чтобы предупредить потенциальных нарушителей о последствиях, которые может понести за собой их управление транспортным средством в нетрезвом виде.

В десяти регионах Китая провинциального уровня, включая Пекин и соседствующую с ним провинцию Хэбэй, в список с января 2019 года попали почти 1146 новых бывших водителей.

В настоящее время Министерство транспорта Китая запустило кампанию по выявлению ключевых нарушений правил дорожного движения, нацеленную на снижение числа нарушений и профилактику потенциальных рисков, связанных с этим.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2019 года стало известно, что власти Китая запускают кампанию по борьбе с нетрезвыми водителями. В рамках этой кампании полиция проводит ежедневные инспекции на улицах, а цель ее — сокращение числа человеческих жертв в связи с употреблением алкоголя за рулем автомобиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай запускает годовую кампанию по борьбе с пьянством за рулем

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Алкоголизм и борьба с ним
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