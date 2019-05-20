Привлечь внимание губернатора не получается: в Приморье гибнет история

Владивосток, , 06:49 — REGNUM Инициативная группа, пытающаяся остановить во Владивостоке планомерное уничтожение объекта архитектурного культурного наследия, констатирует, что сделать это без внимания губернатора Приморья Олега Кожемяко не получится, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Капитальный ремонт владивостокского Дворца пионеров и школьников ещё не начался, но полным ходом идёт подготовка к нему: освобождаются помещения для «Кванториума», проведён аукцион и определён подрядчик работ, которые должны начаться со дня на день.

«Привлечь внимание губернатора Приморья Олега Кожемяко к данной проблеме не получается. Все обращения направляются в нижестоящие инстанции. Всё происходит, как в басне Крылова: «А Васька слушает да ест», — констатирует активистка Людмила Мирошниченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате проводимого капитального ремонта Дворца пионеров и школьников к настоящему времени уничтожен мозаичный фонтан-бассейн, засыпанный в ходе реконструкции, утрачены декоративная решетка, светильник «Одуванчик» и вазы из Зимнего сада. По мнению инициативной группы, уничтожается авторское архитектурное произведение, являющееся образцом советского модернизма 1970-х годов, созданное архитектором Антонио Михе.