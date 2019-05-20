Зашифрованные файлы и китайский язык: названы новшества ЕГЭ

Москва, , 05:59 — REGNUM Эксперимент с передачей заданий ЕГЭ по защищенным интернет-каналам пройдет в 2019 году в восьми российских регионах. В присутствии школьников не только распечатают материалы к экзамену, но и проведут сканирование работ, рассказал замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Известиям», опубликованном 20 мая.

Педагоги в Московской, Ленинградской, Ивановской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, а также Мордовии и Туве получат экзаменационные материалы в виде зашифрованных файлов. Штаб распределит их по аудиториям и выдаст ключи к шифру. Перед участниками экзамена распечатают задания, а позже, по окончании тестов, в аудитории состоится сканирование работ.

«Ни до экзамена, ни после него никто в процедуру вмешаться не сможет. Дети будут следить, как сканируются их работы», — пояснил Музаев.

Он добавил, что в этом году все пункты проведения экзаменов получат материалы на дисках, тогда как раньше огромный объем бумаги приходилось доставлять «Спецсвязью».

Еще одно новшество — возможность сдавать в рамках ЕГЭ китайский язык. В этом такой предмет выбрали 289 школьников.

Самые популярные предметы для сдачи — обществознание и физика, однако с каждым годом увеличивается доля тех, кто сдает информатику, химию и географию, рассказал Музаев.

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