Во Франции скончался шансонье Нильда Фернандес

Париж, , 05:12 — REGNUM Французский шансонье испанского происхождения Нильда Фернандес ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает агентство France-Presse.

О смерти артиста рассказали его родные. Фернандес скончался от сердечной недостаточности.

Родственники подчеркнули, что певец посвятил всю свою жизнь творчеству и был артистом до самой глубины души.

Даниэль (Нильда) Фернандес родился 25 октября 1957 года неподалеку от Барселоны, но спустя несколько лет его родители перебрались во французский Лион. Первый диск артиста вышел в 1981 году и остался незамеченным, однако спустя шесть лет славу Фернандесу принесла песня Madrid, Madrid.

Шансонье обладал редким мужским альтом. В его творчестве присутствовали ритмы разных жанров, включая латиноамериканскую музыку и фламенко.