Калужские власти взяли под контроль 18 «проблемных» домов

Калуга, , 22:36 — REGNUM 18 проблемных домов, которые находятся в Калуге, Малоярославце, Людинове, Боровском и Жуковском районах Калужской области, зафиксированы в региональном реестре. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Источник в министерстве отметил, что по каждому объекту незавершенного строительства ведется работа по реализации мер для решения проблем, так называемых «обманутых дольщиков», пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.

Работа по одному из таких объектов приближается к завершению. Дом по калужской улице Больничной планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2019 года.

По информации отраслевого ведомства, для завершения строительства других «проблемных объектов» реализуется комплекс мероприятий. Так, активно привлекаются инвесторы, за счет предоставления им компенсационных участков; проводится работа по банкротству застройщиков в целях их смены.

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