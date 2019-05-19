Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Архангельск, , 19:45 — REGNUM Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, последняя акция протеста собрала тысячи человек в центре Архангельска — люди вышли на несогласованный с властями митинг, частично перекрыв движение по главной магистрали города — Троицкому проспекту. На это раз местные власти пошли на уступки активистам и согласовали проведение митинга относительно недалеко от центра — в районе Соломбала на площади Терехина.

Территория проведения мероприятия была оцеплена полицейскими в радиусе 100 метров. К ограждению были стянуты также силы Росгвардии и ОМОНа. На самой площади были установлены рамки-металлоискатели, стражи порядка добросовестно досматривали сумки и рюкзаки прибывавших на митинг горожан.

Примечательно, что «досмотру» подверглись и плакаты протестующих — полицейскую цензуру не прошли транспаранты, призывающие к отставке губернатора и обращенные к силовикам риторические вопросы.

К собравшимся со сцены обратился активист Олег Мандрыкин:

«В территориальной схеме (Архангельской области — ред.) нет ничего про переработку. Схема очень примитивная: они собираются привезти весь мусор, что-то отсортировать, остальное — закопать. С таким подходом мы никогда не избавимся от мусора, а будем строить новые и новые полигоны», — заявил он.

Отдельную част выступления активист посвятил Шиесу:

«Представляете, ширина полигона будет равна длине всей Москвы от кольцевой до кольцевой. Это гигантская свалка. Она чудовищна по своим последствиям. За те деньги, которые планируют потратить на строительство полигона, они могут построить лучшую в Европе систему раздельного сбора у каждого московского дома», — заявил он.

В завершение своего выступления Олег Мандрыкин предложил провести досрочные выборы в Архангельское областное собрание депутатов, заблокировавшее народную инициативу проведения референдума по мусорной теме.

Между выступлениями музыкальных коллективов на сцену с заявлениями поднимались и другие активисты, а также депутаты от КПРФ и «Справедливой России».

По сообщениям СМИ, в конце мероприятия за участие в несогласованном митинге 7 апреля были задержаны несколько человек. В УМВД эту информацию пока не подтвердили.