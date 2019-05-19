Митинги в Архангельске сменили формат и собрали в разы меньше участников

Архангельск, , 19:24 — REGNUM Митинги против строительства полигона твёрдых бытовых отходов в Архангельской области после заявлений, сделанных президентом России Владимиром Путиным на медиафоруме Общероссийского народного фронта, сменили тональность и стали собирать в разы меньше участников. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, как пишет «Эхо Севера», 19 мая в Соломбале (исторический район Архангельска) состоялся митинг-концерт в поддержку Шиеса (станция, рядом с которой планировалось строительство полигона). Организаторы назвали свою акцию «нотой протеста против ввоза в Поморье отходов», количество участников митинга составило около 2000 человек. Как отмечает издание, «плотность людей была не такая высокая как, например, 7 апреля», а сам митинг-концерт прошёл в благожелательной атмосфере, «без негатива», политических лозунгов и столкновений с полицией. Акция была согласована городской администрацией, «полицейскими было организовано 24 пропускных пункта с металлоискателями».

Наблюдатели отмечают также, что протесты в Поморье стали носить разрозненный характер. По данным паблика «Актуальная политика», 19 мая в Архангельске прошёл ещё один немногочисленный митинг, также согласованный администрацией, организованный движением «Чистое Поморье» и поддержанным региональными отделениями «Справедливой России» и ЛДПР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин выразил сомнение в целесообразности строительства полигона ТБО в Архангельской области вблизи населённого пункта. Он заявил, что понимает обеспокоенность жителей и призвал региональные власти учесть мнение людей.

Путин сообщил, что намерен обсудить сложившуюся в Архангельской области ситуацию с губернатором региона Игорем Орловым и мэром Москвы Сергеем Собянином. «Эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут», — подчеркнул глава государства.

В настоящее время подготовка к строительству полигона приостановлена.