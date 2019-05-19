В Еврокомиссии назвали крайней мерой предложение по разделу Facebook

Париж, , 13:09 — REGNUM Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестер заявила, что решение о разделе Facebook на несколько более мелких компаний может рассматриваться только в виде крайней меры. Об этом сообщает Reuters.

Вестер прокомментировала предложение о разделе Facebook на технологической конференции VivaTech в Париже.

«Конечно, это стало бы крайней мерой. Я думаю, что это удержит нас в суде, возможно, на десять лет», — заявила глава антимонопольной службы ЕС.

Отметим, это заявление было сделано после того, как один из соучредителей Facebook и некоторые американские политики предупредили об опасности монопольного положения компании в сфере социальных сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая сооснователь Facebook Крис Хьюз призвал к разделу компании в статье в газете The New York Times. Хьюз заявил, что монопольное положение Facebook приводит к тому, что эта социальная сеть оказывает колоссальное влияние не только на экономику, но и на общественно-политические процессы. Он предложил отменить сделки по поглощению компанией Facebook сервисов WhatsApp и Instagram.

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