Американцы в независимом опросе высказались против арабских цифр

Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Против изучения арабских цифр в школе высказалось большинство американцев, участвовавших в опросе, проведенном американской компанией по исследованию рынка Civic Science. Об этом 19 мая сообщило издание Independent.

В рамках опроса респондентам задавался вопрос «Должны ли американские школы преподавать арабские цифры в рамках своей учебной программы?». При этом значение термина «арабские цифры» не разъяснялось. Целью исследования, как пояснили в Civic Science, было выявление предрассудков среди не понявших смысл вопроса.

Компанией были опрошены 3624 респондентов. Из них отрицательно отнеслись к изучению арабских цифр в школе 2020 человек или 56% от общего числа опрошенных, ещё 15% затруднились с ответом и только 29% опрошенных ответили положительно.

Джон Дик, исполнительный директор Civic Science назвал результаты опроса «самым печальным и смешным свидетельством американского фанатизма, который мы когда-либо видели в наших данных».

Арабскими в мире принято называть цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, используемые в десятичной системе счисления. Система была разработана индийскими математиматикам, широкое распространение получила благодаря арабским учёным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о социологическом опросе, проведённом институтом Гэллапа в США. По результатам опроса почти 16% граждан США хотели бы покинуть свою страну навсегда. Это число стало рекордынм за всю историю подобных опросов в стране.

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